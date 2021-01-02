شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة: موسيماني سببًا في تعادل الأهلي مع دجلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جمال حمزة نجم الزمالك السابق أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الاهلي هو المسؤول عن التعادل السلبي امام وادي دجلة.
وقال حمزة في تصريحات لاستاد المصري اليوم مع الناقد الرياضي هشام محيسن: «بالتأكيد موسيماني هو سبباً رئيسياً في التعادل أمام وادى دجلة ولكنه كان معذوراً بعض الشييء بسبب عدم وجود لاعبين بدلاء بسبب الغيابات».
وأضاف: «من المفروض على لاعبي الاهلى اثبات نفسهم خلال مباراة لليوم وأبرزهم صلاح محسن ولكن لم يستغلوا الفرصة وكان يجب عليهم اللعب بثقة أكبر ولكن هذا لم يحدث».
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