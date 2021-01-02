شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالزمالك: مسؤول سابق يحرض ساسي على عدم التجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مصدر مسئوول بنادي الزمالك ان التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط المهاجم بالفريق الكروي الأول يماطل في تمديد عقده مع القلعة البيضاء.

ولفت إلى أن هناك من يحرض اللاعب على عدم الاستمرار داخل القلعة البيضاء حتى يظهر فشل اللجنة بعدما فوجئوا بتمديد عقود شيكابالا وأوباما وأحمد فتوح.

وقال: «مسؤول سابق حرض اللاعب واتصل به من أجل عدم التجديد».