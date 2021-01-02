شكرا لقرائتكم خبر عن 1.5 مليون دولار تدفع «الونش» للرحيل عن الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر محمود حمدي الونش، مدافع الزمالك، على عقد جلسة مع مسؤولي القلعة البيضاء، عقب مباراة إنب المقرر إقامته يوم السبت المقبل، لحسم مصيره بشأن عرض أهلي جدة السعودي.
وكشف مصدر، أن العرض المالي المقدم للاعب يبلغ 1.5 مليون دولار، مقابل الإعارة لمدة موسم واحد.
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