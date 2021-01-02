شكرا لقرائتكم خبر عن بلال: الأهلي خسر في حسين الشحات 120 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح أحمد بلال نجم الاهلى السابق النار على حسين الشحات لاعب الفريق الأحمر بسبب هبوط مستواه خلال الفترة الماضية.

وقال بلال في تصريحات لاستاد المصري اليوم مع الناقد الرياضي هشام محيسن: «الأهلى خسر في حسين الشحات 120 مليون جنيه فهو لم يضف للقلعة الحمراء من الناحية الفنية أي شييء حتى الآن مع إحترامي الكامل له فهو لاعب عادى».

وأضاف: إلى متى سنطالب اللاعبين باللعب بدون ضغوطات فهم من المفترض أن يكونوا لاعبين كبار وحسين الشحات يجب أن يكون على قدر المسؤولية وعليه تقديم مستوي أفضل من ذلك«.