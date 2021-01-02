شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يغادر معسكر الزمالك بسبب وفاة والدته والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، غادر معسكر فريقه في القاهرة قبل مواجهة إنبي بسبب وفاة والدته.
وأكد عمر ربيع ياسين عبر برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «حازم إمام والدته توفت منذ قليل وهو غادر معسكر فريقه».
ويستعد نادي الزمالك لمواجهة إنبي مساء يوم السبت على ستاد بتروسبورت، في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.
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