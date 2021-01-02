عبد الله السعيد يتخطى أسطورة الكرة المصرية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حطم عبد الله السعيد، صانع ألعاب فريق بيراميدز، رقم محمود الخطيب نجم الأهلي الأسبق ورئيسه الحالي،وسجل السعيد هدف تقدم بيراميدز في لقاء الإنتاج الحربي، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري الممتاز، بعد مرور 18 دقيقة، ورفع السعيد رصيد أهدافه في تاريخ هدافي الدوري المصري إلى 110 أهداف، متخطيا رقم محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وأسطورة الكرة المصرية الذي سجل 109 أهداف في الدوري. الوضع في مصر

اصابات 139,471

تعافي 112,826

وفيات 7,687

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