شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمنصف بعد تألقه أمام الأهلي: نظرة يا «بدري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد محمد عبدالمنصف، حارس مرمى وادي دجلة، ببيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بعد أن تحدث المدرب الجنوب إفريقي عن نجاحه في التصدي لهجمات النادي الأحمر بعد تعادل الفريقين سلبيا، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وقال عبدالمنصف،: «الأهلي فريق كبير، ولديه لاعبون مميزون.. لكني أخوض تدريبات لزيادة رد الفعل، مثل الليزر على الحائط، بالإضافة إلى التدريبات بكرة التنس».

وعن أصعب الكرات التي تصدى لها خلال المباراة، أجاب حارس الزمالك السابق: «كرة على معلول كانت صعبة للغاية».

وحول مسيرته الدولية، أجاب: «تعرضت للظلم من جهازين متتاليين في منتخب مصر، وأتمنى نظرة من الجهاز الفني الحالي».