الغندور يعلن وفاة والدة حازم إمام لاعب الزمالك

أعلن الإعلامي خالد الغندور، وفاة والدة حازم إمام لاعب نادي الزمالك. وخرج اللاعب من معسكر الفريق استعدادا لمواجهة إنبي اليوم السبت، في الجولة الخامسة من عمر الدوري المصري. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت". وكتب الغندور عبر حسابه على فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة والدة حازم امام الصغير وخروجه حالا من المعسكر". وتابع قائلا: "ربنا يرحمها ويغفرلها ويصبر حازم، وأتمنى من الجميع الدعاء لها".

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