ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي وفوز بيراميدز.. وقائمة الهدافين

كتب: ضياء السقا

سقط الأهلي، في فخ التعادل السلبي مع ضيفه وادي دجلة، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأهلي والسلام، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وحقق بيراميدز الفوز على الانتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار نفس الجولة.

التعادل رفع رصيد الأهلي للنقطة 10 في المركز الثاني، متأخرا بفارق نقطة عن الجونة المتصدر، فيما ارتفع رصيد دجلة للنقطة 5 في المركز التاسع.

وفيما يلي ترتيب الدوري بعد تعادل الأهلي مع وادي دجلة:

1- الجونة 11 نقطة

2- الأهلي 10 نقاط

3- المصري 9 نقاط

4- الزمالك 7 نقاط

5- بيراميدز 7 نقاط

6- سيراميكا 6 نقاط

7- الإسماعيلي 6 نقاط

8- أسوان 6 نقاط

9- وادي دجلة 5 نقاط

10- البنك الأهلي 5 نقاط

11- سموحة 5 نقاط

12- غزل المحلة 5 نقاط

13- إنبي 4 نقاط

14- مصر للمقاصة 4 نقاط

15- الاتحاد السكندري 4 نقاط

16- الإنتاج الحربي 4 نقاط

17- المقاولون العرب 3 نقاط

18- طلائع الجيش نقطة وحيدة

وفيما يلي ترتيب هدافى الدوري:

محمود كهربا ومحمد شريف لاعبا الأهلي، ووالتر بواليا مهاجم الجونة السابق والمنتقل حديثا للأهلى، وعمر كمال عبد الواحد لاعب المصري، في الصدارة برصيد ثلاثة أهداف لكل منهم.

فيما يشترك 13 لاعبا فى أحراز هدفين وهم مصطفى محمد مهاجم الزمالك وعبد الله السعيد نجم بيراميدز وحسام حسن مهاجم سموحة ومحمد صادق والتونسي فخر الدين بن يوسف " الإسماعيلي " وشريف دابو وشادي حسين لاعبا سيراميكا كليوباترا وأحمد سمير وعمرو جمال لاعبي طلائع الجيش وهيثم الفيل قائد فريق أسوان وصلاح أمين مهاجم وادى دجلة ومحمد عبد المجيد مهاجم الإنتاج الحربي والأثيوبي شيميلس بيكلي لاعب المقاصة.