كتب: ضياء السقا
سقط الأهلي، في فخ التعادل السلبي مع ضيفه وادي دجلة، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأهلي والسلام، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.
بدأ الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام" - بدر بانون - أيمن أشرف - على معلول
خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - وليد سليمان
خط الهجوم: حسين الشحات - محمد شريف - صلاح محسن.
وسيطر الأهلي على معظم مجريات اللقاء، وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة للتسجيل وخاصة صلاح محسن، وسط تألق لمحمد عبد المنصف حارس دجلة الذي تصدى لأكثر من كرة خطيرة أبرزها تسديدة على معلول وبدر بانون.
أما دجلة فقد لجأ للدفاع مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.
التعادل رفع رصيد الأهلي للنقطة 10 في المركز الثاني، متأخرا بفارق نقطة عن الجونة المتصدر، فيما ارتفع رصيد دجلة للنقطة 5 في المركز التاسع.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يسقط في فخ التعادل مع دجلة.. وعبد المنصف نجم اللقاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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