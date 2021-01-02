موعد مباراة الزمالك وإنبي فى الدوري اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريقا الزمالك وانبى، فى السابعة والنصف مساء اليوم، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدورى الممتاز على ملعب بتروسبورت، ويبحث الفارس الأبيض عن فوز معنوى يكون الأول له فى العام الجديد 2021 ويزيد من استقرار الفريق عقب المرحلة الحرجة التى يمر بها النادى حاليا نتيجة تغيير الإدارة بخلاف بعض المشاكل التى تحيط بالفريق من تجديد وتعديل عقود اللاعبين.

موعد مباراة الزمالك وإنبى فى الدورى اليوم

تقام مباراة الزمالك وإنبى على ملعب بتروسبورت فى السابعة والنصف مساء اليوم، السبت، وقد تشهد المباراة الظهور الأول للتونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق المنضم في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، كما يعود للمشاركة طارق حامد الذى أثبتت المسحة التي خضع لها شفاءه من فيروس كورونا.

البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك طلب من لاعبيه ضرورة تحقيق الفوز فى مباراة اليوم، وحذرهم من خطورة فريق إنبى، خاصة أنه من الفرق التى تبحث عن تعديل النتائج الأخيرة لتحسين وضعها فى جدول الدورى ولن يكون فريق إنبى خصما سهلا.

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة إنبى

ومن المتوقع أن يدفع باتشيكو بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى أمامه الرباعى حازم امام ومحمد عبد الغنى ومحمود الونش واحمد فتوح، أمامهما الثنائى إمام عاشور وطارق حامد وفى الهجوم الرباعى محمد أوناجم وأشرف بن شرقى وأحمد سيد زيزو وحميد أحداد.

وضم باتشيكو لقائمة المباراة كلاً من: محمد أبو جبل ومحمد عواد فى حراسة المرمى، فى الدفاع.. حازم إمام وحمزة المثلوثى ومحمد عبدالغنى ومحمود حمدى "الونش" وعبدالله جمعة وأحمد فتوح وحسام عبدالمجيد وأحمد عيد، فى خط الوسط.. طارق حامد وإسلام جابر ومحمد أشرف "روقا" وإمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وأشرف بن شرقى وحسين فيصل، فى الهجوم حميد أحداد وعمر السعيد.

وشهدت قائمة الزمالك استمرار استبعاد مصطفى محمد مهاجم الفريق، حيث كان مستبعد من مواجهة سموحة الأخيرة، بالإضافة إلى التونسى فرجانى ساسى، مع غياب محمود علاء لعدم الجاهزية الفنية بعد شفاءه أمس الخميس من فيرس كورونا، واستبعاد محمود جنش للإصابة، مع عودة طارق حامد الذى كان مستبعد بسبب الإصابة بفيرس كورونا.

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