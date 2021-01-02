شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب دجلة: سببنا متاعب لفريق الاهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المدرب اليوناني نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفني لوادي دجلة، أن مواجهة الأهلي كانت ممتعة وقوية، رغم التعادل دون أهداف، بالجولة الخامسة للدوري الممتاز.
وقال بابافاسيليو، في مؤتمر صحفي، إنه كان ينتظر هذه المواجهة؛ لأنه يعلم أن فريقه سيسبب المتاعب للأهلي، موضحا أنه في الموسم الماضي لم يخسر سوى مباراة واحدة.
وأضاف: «أهمية التعادل أننا أمام حامل اللقب، واستطعنا تقديم مباراة قوية، ولعبنا بضغط قوي في الشوط الأول، ثم اختلفت طريقة اللعب واعتمدنا على المرتدات في الشوط الثاني».
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