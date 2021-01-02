شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد انفعال مدرب وادى دجلة على الحكم أحمد الغندور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفعل المدير الفني لفريق وادي دجلة اليونانى القبرصى نيكوديموس بابافاسيليو، على الحكم أحمد الغندور، وذلك بسبب بعض المواقف التحكيمية خلال سير المباراة أمام الاهلي في المباراة التي انتهت بين الفريقين مساء الجمعة، في بطولة الدورى الممتاز.

أوقف فريق وادى دجلة انتصارات الاهلي وتعادل معه سلبيا فى المباراة التى جمعتها مساء، الجمعة، باستاد الاهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

وقدم الاهلي عرضا جيدا لكن دجلة، وتحديدا حارس مرماه محمد عبد المنصف، حالا دون ترجمة سيطرة الاهلي لفوز، ليكتفي حامل اللقب بالتعادل السلبي بعدما سبق وحقق الفوز في أول ثلاث جولات أمام مصر المقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندري بثلاثة أهداف لهدف وثلاثية نظيفة ورباعية نظيفة على التوالي.

وبذلك يرتفع رصيد الأهلي لـ10 نقاط، ويبقى فى المركز الثانى خلف الجونة صاحب القمة بـ11 نقطة، وإن كان الفريق الساحلي قد خاض خمس مباريات فيما يتوقف رصيد دجلة عند 5 نقاط من 4 مباريات ويحتل المركز التاسع.