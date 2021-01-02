شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين يكشف بالمستندات خطايا اتحاد الكرة فى عهد اللجنة الثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى عمر ربيع ياسين، عددا من الخطايا داخل اتحاد الكرة تحت قيادة اللجنة الثلاثية، أبرزها أزمة نادى مالية كفر الزيات، ونادى جزيرة مطروح، وقضية ناديى "إم فى بى" ودلفى، بالإضافة إلى ملف حقوق رعاية كأس أمم أفريقيا 2019.

وتحدث عمر ربيع ياسين، خلال تصريحات تليفزيونية، عن قضايا فى ملف مالية كفر الزيات، وهى تظلم نادى جزيرة مطروح وإلغاء نتيجة لقائه أمام مالية كفر الزيات، فقد احتسبت اللجنة الخماسية التى ترأسها أحمد مجاهد فوز الزيات بثلاثية؛ بسبب عدم وجود سيارة إسعاف فى مباراة الفريقين قبل أن يقوم مجاهد بإلغاء القرار لتظلم النادى المطروحى.

من جانبه علق أيمن مجدى، المدير الفنى لنادى مالية كفر الزيات، على أزمة إلغاء نتيجة المباراة، مؤكدًا: "يجب تطبيق اللائحة وفى مباراتنا أمام جزيرة مطروح، الخصم لم يوفر سيارة إسعاف، ويجب تنفيذ القرار، ولماذا بعد اتخاذ القرار يتم التراجع عن القرار".

وتابع أيمن مجدى: "بعد قرار مجلس إدارة النادى من الممكن التصعيد إلى الاتحاد الدولى وندرس الانسحاب من البطولة، وهو ما حدث إهانة لنادى كفر الزيات، وتمت مساومتنا من أجل عدم التقدم بتظلم، بصرف لنا 50 ألف جنيه دعم للنادى، وتسلمنا الشيك، ولكن بعد التقدم بتظلم لم يقوموا بصرف ذلك الشيك".

وتمثلت القضية الثانية فى التراجع عن قرار صعود نادى "إم فى بى" لصالح نادى دلفى، حيث صعد نادى "إم فى بى" إلى الدرجة الثالثة؛ بسبب حدوث تلاعب فى نتيجة مباراة دلفى فى الدرجة الرابعة قبل أن يقوم أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية، بإلغاء قرار صعود "إم فى بى" بعد قبول تظلم دلفى.

وواصل عمر ربيع ياسين كشفه لخطايا اتحاد الكرة، وهو أزمة حقوق رعاية مصر لكأس أمم أفريقيا 2019 المقدرة بـ8 ملايين دولار، موضحًا أن أحمد مجاهد كان المسئول وقتها عن الملف المالى فى اتحاد الكرة إلا أن خزينة اتحاد الكرة لم تدخل فيها حقوق الرعاية واستضافة المباراة، على الرغم من أن اتحاد الكرة تسلم مستحقات استضافة بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

وأتم: "هناك لائحة مستحدثة وهى قائمة الانتظار ولا يوجد أى اتحاد كرة فى العالم قام بوضع لائحة بذلك الشكل، وذلك مخالف نهائيا للقانون واللوائح".