شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف: جهاز حسام البدرى يتابعنى وأسعى للانضمام إلى منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد عبد المنصف، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة، إن حلمه وفكره الحالى هو تحقيق المزيد من الإنجازات بالتدرب بشكل قوى خلال الفترة المقبلة من أجل تطوير المستوى بشكل مستمر.

وأكد محمد عبد المنصف، خلال تصريحات تليفزيونية، قائلا: "على معلول من أخطر المهاجمين فى الدورى المصرى واتفرج على مبارياته بشكل مستمر، وتسديدة لقاء اليوم كانت قوية ولكن بحمد ربنا على التوفيق اليوم".

وعن انضمامه إلى صفوف منتخب مصر، علق: "أنا شغال الفترة الماضية من أجل الإنضمام إلى صفوف منتخب مصر، وتم ظلمى فى الإنضمام مع اثنين من مدربى منتخب مصر، ولكن الجهاز الفنى الحالى بقيادة حسام البدرى يتواصل معى، وأشاد بمستواى، وأتدرب جيدًا بشكل مستمر من أجل الانضمام إلى معسكر الفراعنة".

وأوقف فريق وادى دجلة انتصارات الاهلي، وتعادل معه سلبيا فى المباراة التى جمعتها مساء الجمعة، باستاد الاهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدورى الممتاز.

وقدم الاهلي عرضا جيدا لكن دجلة، وتحديداً حارس مرماه محمد عبد المنصف، حالا دون ترجمة سيطرة الاهلي لفوز، ليكتفى حامل اللقب بالتعادل السلبى، بعدما سبق، وحقق الفوز فى أول ثلاث جولات أمام مصر المقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف لهدف وثلاثية نظيفة ورباعية نظيفة على التوالى.

وبذلك يرتفع رصيد الاهلي لـ10 نقاط، ويبقى فى المركز الثانى خلف الجونة صاحب القمة بـ11 نقطة، وإن كان الفريق الساحلى قد خاض خمس مباريات، فيما يرتفع رصيد دجلة إلى 5 نقاط من 4 مباريات ويحتل المركز التاسع.