شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حداد فى مباراة الزمالك وإنبى على والدة حازم إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الحليم علي، مدير الكرة بنادي الزمالك، أنه سيتم الوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق مباراة إنبي مساء اليوم على روح والدة حازم إمام لاعب الفريق، مضيفًا أن اللاعبين سيرتدون شارة سوداء في المباراة، لمؤازرة زميلهم، موضحًا أن الجهاز الفني قرر على الفور استبعاد اللاعب من المباراة نظرًا لحالته النفسية بعد علمه بوفاة والدته.

وغادر حازم إمام معسكر الفريق المقام حاليًا بعدما تلقى خبر وفاة والدته بعد صراع شديد مع المرض، وحصل اللاعب على إذن من الجهاز الفنى قبل المغادرة.

وكان الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفنى، قد أعلن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة إنبي بالدوري الممتاز، حيث يلتقي الزمالك نظيره إنبي فى السابعة والنصف مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الزمالك كلا من:-

محمد أبو جبل ومحمد عواد في حراسة المرمى.

فى الدفاع.. حمزة المثلوثي ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي "الونش" وعبد الله جمعة وأحمد فتوح وحسام عبد المجيد وأحمد عيد، وحازم إمام الذى غادر المعسكر مؤخرًا.

فى خط الوسط.. طارق حامد وإسلام جابر ومحمد أشرف "روقا" وإمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وأشرف بن شرقي وحسين فيصل.

فى الهجوم.. حميد أحداد وعمر السعيد.

وتشهد قائمة الزمالك استمرار استبعاد مصطفى محمد مهاجم الفريق، حيث كان مستبعدا من مواجهة سموحة الأخيرة، بالإضافة إلى التونسى فرجانى ساسى ومحمد أوناجم، مع غياب محمود علاء لعدم الجاهزية الفنية بعد شفائه أول أمس الخميس من فيروس كورونا، واستبعاد محمود جنش للإصابة، مع عودة طارق حامد الذى كان مستبعد بسبب الإصابة بفيرس كورونا.