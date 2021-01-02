شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم السبت 2 / 1 / 2021 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 2 / 1 / 2021 بالدوري المصرى، حيث تقام مباراة سموحة وسيراميكا باستاد الإسكندرية ومباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندرى باستاد جهاز الرياضة العسكرى ومباراة إنبى والزمالك على استاد بتروسبورت فى ختام منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز في نسخته رقم 62 .

موعد مباراة سموحة وسيراميكا

تقام مباراة سموحة وسيراميكا في الثانية والنصف ظهر اليوم السبت باستاد الإسكندرية في مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها الفريق السكندرى بعد الخسارة من الزمالك بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة بينما خسر سيراميكا من بيراميدز بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل سموحة المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط بعد أن لعب أربعة مباريات فاز في واحدة و تعادل في مباراتين وخسر لقاء وسجل لاعبيه أربعة أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف ، فيما يحتل سيراميكا المركز الخامس برصيد 6 نقاط بعد أن لعب ثلاثة مباريات فاز في مباراتين وخسر لقاء وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه هدفين ومازال لديه مباراة مؤجلة.

موعد مباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندرى

تقام مباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندرى في الخامسة مساء اليوم السبت باستاد جهاز الرياضة العسكرى فى مواجهة يدخلها الفريقان بمعنويات منخفضة بعد الخسارة في الجولة الأخيرة للمسابقة، حيث خسر الطلائع أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف فيما خسر زعيم الثغر أمام الأهلى بأربعة أهداف دون رد.

ويحتل الطلائع المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب أربع مباريات تعادل في واحدة وخسر ثلاث مواجهات وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه سبعة أهداف، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط بعدما لعب 3 مباريات فاز في لقاء وتعادل فى مثله وخسر فى مباراة وسجل لاعبوه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل.

موعد مباراة انبى والزمالك

تقام مباراة انبى والزمالك في السابعة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد بتروسبورت، وكانت آخر مباريات الفارس الأبيض في الدوري المصري ضد نادي سموحة في ستاد برج العرب، ونجح في العودة من الإسكندرية بنقاط المباراة الثالث بعد الفوز بهدفين نظيفين سجلهما أشرف بنشرقي وأحمد فتوح، ليصبح رصيد الزمالك 7 نقاط في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.

أما آخر مباريات نادي إنبي فكانت في الجولة الثالثة ضد غزل المحلة، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله، ويحتل الفريق البترولي المركز 12 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم السبت من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.