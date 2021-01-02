شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة حازم إمام واللاعب يغادر معسكر الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر حازم إمام لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، معسكر الفريق المقام حاليًا استعدادًا لمواجهة إنبى مساء اليوم، السبت، بعدما تلقى خبر وفاة والدته بعد صراع شديد مع المرض، وحصل اللاعب على إذن من الجهاز الفنى قبل المغادرة.

وكان الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفنى، أعلن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة إنبي بالدوري الممتاز، حيث يلتقي الزمالك نظيره إنبي فى السابعة والنصف مساء غد السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الزمالك كلا من:-

محمد أبو جبل ومحمد عواد في حراسة المرمى.

فى الدفاع.. حمزة المثلوثي ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي "الونش" وعبدالله جمعة وأحمد فتوح وحسام عبدالمجيد وأحمد عيد، وحازم إمام الذى غادر المعسكر مؤخرًا.

فى خط الوسط.. طارق حامد وإسلام جابر ومحمد أشرف "روقا" وإمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وأشرف بن شرقي وحسين فيصل.

فى الهجوم.. حميد أحداد وعمر السعيد.

وتشهد قائمة الزمالك استمرار استبعاد مصطفى محمد مهاجم الفريق، حيث كان مستبعدا من مواجهة سموحة الأخيرة، بالإضافة إلى التونسى فرجانى ساسى ومحمد أوناجم، مع غياب محمود علاء لعدم الجاهزية الفنية بعد شفائه أول أمس الخميس من فيروس كورونا، واستبعاد محمود جنش للإصابة، مع عودة طارق حامد الذى كان مستبعد بسبب الإصابة بفيرس كورونا.