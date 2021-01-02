شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الصباحى حكما لمباراة الزمالك وإنبى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم محمد الصباحى لإدارة مباراة الزمالك مع إنبى، اليوم، بالدورى العام، بينما يدير الحكم أمين عمر مباراة سموحة وسيراميكا، وقررت اللجنة تعيين الحكم محمد عادل لمباراة طلائع الجيش مع الاتحاد السكندرى.

وأعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة إنبى اليوم بالدورى الممتاز، حيث يلتقى الزمالك نظيره إنبى فى السابعة والنصف مساء ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز.

وضمت قائمة الزمالك كلا من: -

محمد أبو جبل ومحمد عواد فى حراسة المرمى.

فى الدفاع.. حازم إمام وحمزة المثلوثى ومحمد عبد الغنى ومحمود حمدى "الونش" وعبد الله جمعة وأحمد فتوح وحسام عبد المجيد وأحمد عيد.

فى خط الوسط.. طارق حامد وإسلام جابر ومحمد أشرف "روقا" وإمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وأشرف بن شرقى وحسين فيصل.

فى الهجوم حميد أحداد وعمر السعيد.

وتشهد قائمة الزمالك استمرار استبعاد مصطفى محمد، مهاجم الفريق، حيث كان مستبعدا من مواجهة سموحة الأخيرة، بالإضافة إلى التونسى فرجانى ساسى، مع غياب محمود علاء لعدم الجاهزية الفنية بعد شفائه يوم الخميس من فيروس كورونا، واستبعاد محمود جنش للإصابة، مع عودة طارق حامد الذى كان مستبعد بسبب الإصابة بفيرس كورونا.