شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. صلاح أمين يمازح أمح الدولى: "مسمعش صوتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل صلاح أمين، مهاجم فريق وادى دجلة، رسالة إلى أمح الدولى مشجع الأهلى صاحب القدرات الخاصة خلال مباراة فريقه أمام الاهلي، فى بطولة الدورى الممتاز، قائلا: "مسمعش صوتك" نوع من أنواع المداعبة بينهم.

وأوقف فريق وادى دجلة انتصارات الاهلي، وتعادل معه سلبيا فى المباراة التى جمعتها مساء الجمعة، باستاد الاهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

وقدم الاهلي عرضا جيدا لكن دجلة، وتحديداً حارس مرماه محمد عبد المنصف، حالا دون ترجمة سيطرة الاهلي لفوز ليكتفي حامل اللقب بالتعادل السلبي بعدما سبق، وحقق الفوز فى أول ثلاث جولات أمام مصر المقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندري بثلاثة أهداف لهدف وثلاثية نظيفة ورباعية نظيفة على التوالى.

وبذلك يرتفع رصيد الاهلي لـ10 نقاط، ويبقى فى المركز الثانى خلف الجونة صاحب القمة بـ11 نقطة، وإن كان الفريق الساحلى قد خاض خمس مباريات، فيما يتوقف رصيد دجلة عند 5 نقاط من 4 مباريات ويحتل المركز التاسع.