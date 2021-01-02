شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور السوشيال يُحفل على شريف إكرامى: لو الكرة الأرضية اتشاطت عليه هتخش جون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حَفّل جمهور السوشيال على اللاعب شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز، بعدما وقع في خطأ تسبب في تسجيل هدف هز شباكه بتسديدة بعيدة من مصطفى الجمل لاعب الإنتاج الحربي في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

وقال أحد رواد تويتر ساخرا، "بسم الله ما شاء الله.. شريف إكرامي لوتشاط عليه الكره الأرضية هتخش جون"، فيما قال آخر :"شريف إكرامي.. دا الحمد لله إن الأهلي مشاه والله".





فيما قال مغرد آخر،"بدون تحيز أو تحمل على مستوي شريف إكرامي للأسف ضعيف جدا حتى لما كان في آخر سنتين بيلعب فيهم للأهلي ودا ظاهر جدا كمان حاليا بسبب ضعف دفاع فريقه شريف ظهر علي مستواه الحقيقي في آخر ٣ سنين وخروجه من الأهلي كان أكبر مكاسب الأهلي".









وأحرز مصطفى الجمل لاعب الإنتاج الحربى، الهدف الثانى لفريقه فى شباك بيراميدز لتصبح النتيجة 2 / 1 للإنتاج بعد مرور 61 دقيقة من عمر المباراة التي انتهت بالفوز الصعب لصالح بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين مساء الجمعة، في استاد الدفاع الجوى.

من ناحية أخرى، أعرب الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، عن سعادته بالفوز الصعب على الإنتاج الحربي بنتيجة 3 / 2، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى، مؤكدًا أنه غير معجب مطلقاً بطريقة الأداء بصورة عامة، ومعجب بروح اللاعبين والعودة من التأخر فى الوقت الصعب والدقائق الأخيرة وتحقيق الفوز، مشيرا إلى أنه لابد من الفوز والعمل والإصرار والثقة فى المرحلة المقبلة.

وشدد مدرب بيراميدز على أن هناك سلبيات وإيجابيات ولكن لابد من التطور قائلاً، "أنا المسئول الأول عن عدم الأداء بشكل جيد فى المباريات، ولا يمكن أن ألقى باللوم على اللاعبين على الأداء، وسعيد بالروح والعودة من الخسارة ولابد من العمل بروح كبيرة فى اللقاءات المقبلة ونسيان النتيجة سريعاً والتركيز على المواجهة المقبلة المهمة أمام الاتحاد الليبى فى كأس الكونفدرالية".

وأشار أروابارينا إلى أن الخطأ دائما موجود فى كرة القدم ولابد من الخطأ حتى تسجل الأهداف، معترفاً بوجود أخطاء لا يتحدث عنها فى الإعلام ويتحدث مع اللاعبين فى الغرف المغلقة لتحسينها، مبديًا سعادته بنوعية اللاعبين الكبار الموجودين بالفريق ولكن الأخطاء يجتهد لإلغائها، ولابد من تحسين بعض المراكز من خلال العمل الجاد، والأهم هو الفوز حاليا، ولكن مع الوقت يعمل على تفادى الأخطاء، وبصفته المسئول الأول فإنه المسئول عن التطوير والتقدم والعمل الجاد.

وأكد مدرب أن الفريق ضم عناصر جيدة للغاية فى بداية الموسم ورحل كذلك بعض الأسماء، وهو المسئول الأول عن الاختيارات، ودائما يسعى لتحقيق العدالة بين اللاعبين ومجبر على اختيار 11 لاعبا فقط داخل الملعب، ويختار الأجهز ولا يسعى لأن يكون مدربا جيدا أو سيئا ولكنه يسعى لأن يكون مدربا عادلا حتى لا يخطئ.

وأشاد المدرب بشريف إكرامى ومستواه موضحا أن الخطأ طبيعى للغاية وأى حارس يخطئ وإكرامى حزين ويلوم نفسه وهدفه أن يكون أفضل والخطأ طبيعى وعلينا التعامل مع الأمر وتخطيه والتركيز فى المواجهات المقبلة.