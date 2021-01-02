شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يكشف حقيقة تخصيص طبيب نفسى لـ رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عمرو بسيونى، مدير التعاقدات بنادى بيراميدز، حقيقة تخصيص طبيب نفسى لرمضان صبحى لاعب الفريق، للتخلص من الضغوط والهجوم الذى يتعرض له منذ رحيله عن الاهلي، خاصة بعدما قال بسيونى، إن رمضان يتعرض لإرهاب معنوى من جمهور القلعة الحمراء.

وأكد بسيونى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه لا صحة لما يتداول من تعرض رمضان صبحى لهزة نفسية، أو تخصيص طبيب خاص له لمحاولة انتشاله من الضغوط التى يتعرض لها، ومن شأنها التأثير على مستواه فى المباريات، وعدم ظهوره بأدائه القوى المعروف عنه.

وأضاف مدير التعاقدات بنادى بيراميدز، أن مثل هذه الشائعات شىء مضحك، والغرض منها التقليل من عزيمة اللاعب، لافتا إلى أن رمضان صبحى يركز فى مباريات فريقه الفترة الحالية ولا يلتفت إلى الأكاذيب ويبحث عن تحقيق أهدافه وطموحه.

وعاد رمضان صبحى للتهديف فى الدورى المصرى بعد غياب طويل استمر لمدة 387 يومًا، حيث افتتح اللاعب سجل أهدافه مع فريقه السماوى، بتسجيل هدف، الجمعة، فى شباك الإنتاج الحربى، فى المباراة التى جمعتهما على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز بيراميدز بنتيجة 3 / 2 وسجل عبد الله السعيد هدف تقدم بيراميدز، ثم أحرز معاذ الحناوى التعادل من ضربة جزاء، قبل أن يتقدم مصطفى الجمل للإنتاج، بعدها سجل رمضان صبحى الهدف التعادل بهدف + 90، ثم سجل إريك تراورى الهدف الثالث فى الدقيقة 95.

آخر هدف كان سجله رمضان صبحى فى الدورى، كان فى شباك وادى دجلة عندما كان لاعبًا فى فريق الأهلى، بالمباراة التى جمعتهما يوم 11 ديسمبر 2019 وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفه، قبل أن يعود اللاعب للتسجيل من جديد بقميص بيراميدز فى شباك الإنتاج الحربى بعد غياب استمر لمدة سنة وثلاثة أسابيع.

هدف رمضان صبحى فى شباك الإنتاج، هو الأول للاعب مع بيراميدز منذ أن انضم لصفوف الفريق، وجاء الهدف فى توقيت قاتل من المباراة.