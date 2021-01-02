مدربه يوضح مزايا بواليا بعد انتقاله للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أوضح رضا شحاتة المدير الفني الحالي لفريق الجونة، أن لاعبه السابق والتر بواليا المنتقل حديثًا للأهلي لديه الفرصة للنجاح مع القلعة الحمراء.

شحاتة قال في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" في الساعات الأولى من صباح السبت :"اللاعب سيكون مفيد للأهلي، فرص نجاحه كبيرة".

وأضاف :"اللاعب لديه مميزات المهاجم، تحدثت مع مسئولي الأهلي وأكدت أن مزايا اللاعب العرضيات والثبات على الكرة وأهم ميزة هيّ سلوكيات اللاعب خارج الملعب".

وواصل :"بواليا لن يحتاج لفترة طويلة لكي ينسجم مع الأهلي بسبب تواجد زميله أكرم توفيق".

وعن حقيقة تواصل بيتسو موسيماني معه للاستفسار عن بواليا :"موسيماني لم يتواصل معي بشأن اللاعب، لكن بعض من مسئولي الكرة بالنادي الأهلي".

وانتقل رضا شحاتة للحديث عن مفاوضات الأهلي مع الجونة، قائلاً :"كنت أشعر منذ فترة وجود مفاوضات، لكن علمت بالمفاوضات منذ يومين".

وأنهى :"اللاعب تلقى عروضًا خارجية لكن كانت رغبته الانتقال للأهلي، أما من ناحية قيمة الصفقة فاللاعب يستحق المبلغ الذي دُفع فيه".

وكان الأهلي أعلن في الساعات الأخيرة من أمس الخميس التعاقد مع والتر بواليا بعدما وقع على عقد مدته أربع سنوات.

بواليا يُعد من أبرز نجوم الدوري المصري في الموسم الماضي حيث سجل 13 هدفًا مع الجونة إلى جانب ثلاثة أهداف في الموسم الحالي.