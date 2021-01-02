نشرة الجمعة.. دجلة يستغل غيابات الأهلي.. وعبد الله السعيد يتفوق على الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الجمعة 1 يناير 2021. الخليج 365 يكشف القيمة الحقيقية لصفقة انتقال بواليا إلى الأهلي رسمياً.. سبورتنج لشبونة يطلب "مُعايشة" لاعب المقاولون الشاب رمضان صبحي يفتتح أهدافه بقميص بيراميدز أمام الإنتاج الحربي دجلة يستغل غيابات الأهلي ليمنحه التعثر الأول في الدوري رمضان وتراوري يُسجلان في عودة قاتلة لبيراميدز أمام الإنتاج الحربي عبد الله السعيد يتفوق على الخطيب في قائمة نادي الـ100 مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة إنبي رسميا.. الإسماعيلي يعلن قبول اعتذار وهبة.. ويكشف عن المدرب المؤقت

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