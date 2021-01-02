الزمالك وإنبي بين صراع القمة وتصحيح المسار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يستضيف فريق إنبي خصمه الزمالك، مساء اليوم السبت، على ملعب "بتروسبورت" في مباراة تأتي ضمن الجولة الخامسة من مسابقة دوري we المصري، حيث سيكون كل طرف لديه أهداف يسعى إلى تحقيقها.

الزمالك وصيف النسخة الماضية يسعى لتأكيد الانتصارات بعد الفوز على سموحة في الجولة الماضية بهدفين دون رد، في المقابل يأمل إنبي إلى تصحيح المسار بعد البداية المتذبذبة من خلال الخروج بانتصار وحيد مقابل تعادل وخسارة من ثلاث مباريات.

- صراع القمة:

الزمالك حتى الآن خاض ثلاث مباريات في مسابقة الدوري حيث كانت البداية بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد ثم التعادل أمام بيراميدز بهدف لكل فريق، في المقابل كانت نتيجة آخر مباراة هيّ الفوز على سموحة بهدفين دون رد.

ويمتلك الزمالك حاليًا في رصيده سبع نقاط، وبالطبع في حال الفوز سيكون الفريق الأبيض متساويًا مع الأهلي برصيد عشر نقاط ليكون الفارق مع المتصدر فريق الجونة نقطة واحدة فقط إلا أن الفريق الساحلي خاض خمس مباريات.

- البحث عن الثأر:

بالنظر إلى البرتغالي جيمي بالتشيكو فمدرب الزمالك يسعى إلى الثأر من إنبي، حيث شهدت ولاية المدير الفني للأبيض في المرة الأولى مواجهته للفريق البترولي في مباراة مؤجلة من الأسبوع الأول.

إنبي تفوق في المباراة بخروجه بنتيجة الفوز بهدفين دون رد، ليتذوق باتشيكو الخسارة الوحيدة مع الزمالك في ولايته الأولى بعدما قاد سفنية ابناء ميت عقبة في 12 مباراة حقق من خلالها الفوز تسع مباريات مقابل التعادل في مباراتين والخسارة في مباراة.

ويأمل باتشيكو أيضًا إلى مواصلة الحفاظ على سجل خالي من الهزائم مع الزمالك في مسابقة الدوري بالولاية الثانية بعدما حقق أربع انتصارات حتى الآن مقابل التعادل في مباراتين.

- غيابات في القائمة:

رغم استعادة الزمالك ورقة طارق حامد في منتصف الملعب وعبد الله جمعة، إلا أن الفريق الأبيض سيخوض لقاء إنبي مفتقدًا عددًا من لاعبيه الأساسيين.

ويغيب عن قائمة الزمالك كل من التونسي فرجاني ساسي والمغربي محمد أوناجم وحارس المرمى محمود جنش، مع استمرار غياب مصطفى محمد مهاجم الفريق.

ويفقد الزمالك خدمات قلب الدفاع محمود علاء لعدم جاهزيته بعد 24 ساعة فقط من سلبية عينته الطبية إلى جانب حازم إمام بسبب وفاة والدته.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد.

الدفاع: حمزة المثلوثي، أحمد عيد، محمد عبدالغني، محمود حمدي الونش، حسام عبدالمجيد، عبدالله جمعة، أحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد، محمد أشرف روقة، إمام عاشور، إسلام جابر.

وسط الهجوم: أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بنشرقي، محمود عبدالرازق شيكابالا، حسين فيصل.

وفي الهجوم: حميد أحداد، عمر السعيد.

- لدغة طولان:

يمتلك حلمي طولان المدير الفني الحالي لإنبي والأسبق للزمالك سجلاً حافلاً أمام الفريق الأبيض بعدما خاض 21 مباراة في مختلف المسابقات.

طولان خلال مشواره التدريبي حقق الفوز على الزمالك في ست مناسبات كان آخرها الفوز في الدور الأول بالموسم الماضي بهدفين مقابل هدف.

وتعادل صاحب الـ71 عامًا أمام الزمالك في خمس مباريات مقابل تلقيه عشر هزائم كان آخرها بهدف دون رد في الموسم الماضي وتحديدًا في الدور الثاني.

إنبي أيضًا يسعى إلى تصحيح المسار في الدوري بعد الخسارة من أسوان بهدف دون رد ثم الفوز على مصر المقاصة بهدف دون رد والتعادل أمام الصاعد حديثًا غزل المحلة بهدف لكل فريق.

بطاقة المباراة:

الموعد: 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

الحكم: محمد الصباحي.

الملعب: بتروسبورت.

ترتيب الزمالك: الرابع بـ7 نقاط من 3 مباريات.

ترتيب إنبي: الثالث عشر بأربع نقاط من 3 مباريات.

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1.