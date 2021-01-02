قناة الزمالك: وفاة والدة حازم إمام وخروجه من معسكر مباراة إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: أعلن طارق يحيى مقدم برنامج زملكاوى المذاع عبر قناة الزمالك، اليوم السبت، وفاة والدة اللاعب حازم إمام، لاعب الفريق الأبيض. وقال يحيى خلال ظهوره عبر قناة الزمالك:" تلقينا خبر حزين منذ لحظات قليلة بوفاة والدة القائد الثاني للفريق اللاعب حازم إمام. وأضاف، أن حازم إمام سيغادر معسكر فريق الزمالك الذي يستعد لمواجهة إنبي، في إطار منافسات الجولة الخامسة بدوري we المصري. وقبل ساعات، أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة مضيفه إنبي. وشهدت القائمة عودة طارق حامد لاعب وسط الفريق والظهير الأيسر عبدالله جمعة بعد تعافيهما مؤخرًا من فيروس كورونا. ويغيب عن قائمة الزمالك كل من التونسي فرجاني ساسي والمغربي محمد أوناجم وحارس المرمى محمود جنش، مع استمرار غياب مصطفى محمد مهاجم الفريق. ويفقد الزمالك خدمات قلب الدفاع محمود علاء لعدم جاهزيته بعد 24 ساعة فقط من سلبية عينته الطبية.

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