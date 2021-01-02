مصدر يرد لمصراوي.. هل اقترب الونش من أهلي جدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

سيعقد وكيل أعمال اللاعب محمود حمدي "الونش" مدافع فريق الزمالك، جلسة مع مسئولي الكرة بالنادي الأبيض لبحث إمكانية رحيل اللاعب إلى صفوف أهلي جدة السعودي.

وأفاد مصدر لمصراوي، مساء الجمعة، أن هناك جلسة ستقام بين وكيل اللاعب ومسئولي الزمالك عقب لقاء إنبي والمقرر لها مساء السبت ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة دوري we المصري.

وكشف المصدر - الذي رفض ذكر اسمه - أن العرض المقدم للاعب يقدر بمليون ونصف دولار في الموسم مقابل استعارة صاحب الـ25 عامًا.

في المقابل، موقف نادي الزمالك الأغلب تجاه عرض اللاعب هو استمراره، خاصة أن ليس هناك نية للإدارة حول رحيل أي عنصر من العناصر الأساسية داخل الفريق الأبيض.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن إدارة أهلي جدة تدرس الخيارات الدفاعية المتاحة حيث دخل النادي في مفاوضات مع محمود حمدي "الونش" إلى جانب مدافع الشرطة العراقي سعد الناطق.

ويعتبر "الونش" أحد أهم لاعبي الزمالك في الوقت الحالي حيث يمتلك مدافع الفريق الأبيض عقدًا حتى عام 2023.

جدير بالذكر أن أهلي جدة يحتل الترتيب الثاني حاليًا بـ22 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر، إلا رفاق النجم السوري عمر السومة لديهم مباراة أمام التعاون ضمن الأسبوع الـ11.