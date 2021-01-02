رسمياً.. سبورتنج لشبونة يطلب "مُعايشة" لاعب المقاولون الشاب

محمد اسماعيل - القاهرة - وافق نادي المقاولون العرب على الطلب المقدم من نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي لخضوع مهاجم الفريق الشاب يوسف حسن لفترة معايشة لمدة أسبوع تمهيدا للتفاوض حول ضم اللاعب الفترة المقبلة.

وكان اللاعب قد تلقى دعوة لقضاء فترة المعايشة بالنادي البرتغالي عن طريق وكلاء اللاعب وشركة EA Golden Spot و يمثلها اسلام الشحات و عبدالرحمن اسماعيل .

وأكد محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بالمقاولون وعضو مجلس إدارة النادي أن سبورتنج لشبونة طلب معايشة اللاعب لمدة أسبوع خلال شهر فبراير المقبل على أن يتم تحديد الموعد بالتنسيق بين الناديين.

وقال فتحي إنه من منطلق حرص وسعي المقاولون الدائم لفتح آفاق الاحتراف للاعبي الفريق رحب مجلس إدارة النادي برئاسة محسن صلاح بالعرض.

ومن جانبه قال عبد الرحمن إسماعيل وكيل اللاعب لـ"الخليج 365": "بعد موافقة المقاولون على عرض سبورتنج لشبونة، نعمل في الوقت الحالي على إجراءات سفر اللاعب لكي تتم المُعايشة في شهر فبراير".

ووافق عماد النحاس المدير الفني على العرض خاصة أن المقاولون يسعى لتكرار تجاربه السابقة والناجحة مثل محمد صلاح ومحمد النني خاصة ان يوسف حسن من العناصر المبشرة للكرة المصرية.