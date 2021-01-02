موسيماني: لا أحب البحث عن أعذار لعدم الفوز.. ونحتاج لبواليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

قال المدير الفني للأهلي، بيتسو موسيماني، إن المباراة بشكل عام أمام دجلة كانت من المفترض أن تُحسم مبكرًا، مشيداً بحارس وادي دجلة، محمد عبدالمنصف:"كان متألقاً طيلة المباراة وتصدى للعديد من الكرات".

وتعادل الأهلي سلبياً أمام نظيره وادي دجلة، خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامس من بطولة الدوري.

وأضاف موسيماني، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"لعبنا أمام فرقة تحضر جيدًا للكرة ولديهم كرة جيدة، نعم خسرت نقطتين ولكن تعلمت وعرفت البدلاء كيف يلعبون وكيف هو مستواهم".

واسترسل المدرب الجنوب أفريقي:"اعتدنا أن الأهلي بمن حضر ولكن لم نقدم المنتظر منا ولا أحب الحديث عن الأعذار فلدينا 11 لاعباً غائباً ولكن لا ابحث عن أعذار وهذا غير طريقة لعبنا أمام دجلة وأُتيحت لنا فرصاً للتسجيل ولكن لا نبحث عن أعذار بعدم فوزنا".

وتابع موسيماني:"صلاح محسن لاعب صغير السن، يحتاج توجيهات في كيفية التحرك وكيفية فك طلاسم الدفاع أمامه، ولابد أن نوجه صلاح محسن فهو يلعب بالغريزة ونعمل على إدخاله في الفكر الخططي للفريق".

وبسؤاله عن إمكانية تواجد صفقة الفريق الجديدة والترا بواليا وكيف سيتم توظيفه في ظل وجود محمد شريف، رد:"كاف زودّ عدد اللاعبين بسبب الكورونا، ولا نعلم كيف ستكون المباراة المقبلة، لذلك من الجيد أن يكون هناك بدائل ومع كل اختبار لكورونا أقول من سيخرج من القائمة، نحتاج بواليا ووجوده سيساعدنا في حالة وجود نقص باللاعبين، نحتاج بواليا ليس كلاعب بدلًا من لاعب ولكن يكون لدينا بدائل فممكن يلعبا سويًا وممكن عكس بعضهما".