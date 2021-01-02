عبد المنصف: وادي دجلة استغل النقص العددي للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد عبد المنصف، حارس مرمى فريق وادي دجلة، أن فريقه قدم مباراة قوية أمام خصم يملك العديد من اللاعبين المميزين، لافتًا أن أهمية اللقاء كانت في ضرورة عدم الخسارة لتعويض خسارة المباراة السابقة أمام سموحة.

وأهدر الأهلي نقطتين في الدوري المصري الممتاز بالتعادل مع وادي دجلة بدون أهداف في مباراة الجولة الخامسة في المسابقة، متأثراً بالنقص العددي في صفوفه.

وقال عبد المنصف بعد المباراة:"مباراة مهمة وصعبة مع الأهلي، كان من الضروري عدم فقدان النقاط، أمام فريق يفوز بنتيجة كبيرة أمام المنافسين.

وأضاف:"النقطة من التعادل أمام الأهلي ستساعد وادي دجلة على البناء الجيد قبل مواجهة إنبي المقبلة في الدوري.

وتابع:" وادي دجلة استغل النقص العددي للأهلي، وأوقفنا خطورة الأهلي في الدقائق الأخيرة التي يتميز بها الفريق، فكان من المهم تضيق المساحات وعدم السماح للاعبيه بالتواجد في الخط الأمامي".

وأوضح، أنه ليس هدفه كسر رقم أحد وخاصة عصام الحضري، لافتًا أنه لا يصل لهذه الأرقام من المشاركة وهو متواجد على دكة البدلاء لكن بالمشاركة واللعب في سن الـ 44 عام.

وأكمل:" أجتهد والأرقام ستأتي بعد ذلك ،وشرف ليا ان يحسب هذا الرقم لمصر، وما وصل له الحضري ليس من فراغ".

واتم مازحًا:" ليس هدفي كسر رقم الحضري، وعصام ساعات بيقفش وانا اللى بيحصلي الضرر شوية كورونا وبحاول ابعد شوية عنه عشان عن الموضوع ده عشان كدا".