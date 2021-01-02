مُشادة بين الشحات وعبد العاطي عقب نهاية لقاء الأهلي ودجلة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - علاء أحمد:

نشبت مُشادة بين اللاعب محمد عبد العاطي لاعب وادي دجلة، وحسين الشحات لاعب النادي الأهلي بعد انتهاء المباراة بين الفريقين بالتعادل السلبي بدون أهداف في الدوري.

وكانت هُناك مناوشات بين حسين الشحات ومقاعد بدلاء وادي دجلة قبل نهاية المباراة بدقائق، ليعود البديل محمد عبد العاطي لفتح باب المُشادة من جديد بعد المباراة.

وعقب إطلاق الحكم صافرة النهاية اتجه محمد عبد العاطي نحو حسين الشحات لتبدأ مُشادة بينهما قبل أن يتدخل لاعبي الفريقين لإنهاء الأمر سريعاً.

ونجح وادي دجلة في عرقلة النادي الأهلي بإجباره على التعادل السلبي في مواجهة الفريقين على استاد الأهلي We السلام.

وغاب عن الأهلي خلال المباراة 12 لاعب من بينها 7 لاعبين مُصابين بفيروس كورونا، و5 لاعبين بإصابات مختلفة من مُشاركات سابقة في الملعب.