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أحمد بلال: بيراميدز تقييمه صفر ولن يفوز بأي بطولة

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علق أحمد بلال، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقًا، على مستوى فريق نادي بيراميدز بالنسخة الجارية بعد ضم عدد كبير من اللاعبين

الخبرات.

وأكد أحمد بلال في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين

على قناة "النهار": "بيراميدز مستواه صفر فنياً وبدنياً وغير قادرين غلى حصد أية بطولات في النسخة الجارية".

وشدد:" رغم كل تلك الأسماء الا ان بيراميدز لن يقدر على حصد اي بطولة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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