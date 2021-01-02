أحمد بلال: بيراميدز تقييمه صفر ولن يفوز بأي بطولة

علق أحمد بلال، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقًا، على مستوى فريق نادي بيراميدز بالنسخة الجارية بعد ضم عدد كبير من اللاعبينالخبرات.
وأكد أحمد بلال في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسينعلى قناة "النهار": "بيراميدز مستواه صفر فنياً وبدنياً وغير قادرين غلى حصد أية بطولات في النسخة الجارية".
وشدد:" رغم كل تلك الأسماء الا ان بيراميدز لن يقدر على حصد اي بطولة".
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