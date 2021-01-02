نجم وادي دجلة: بيكهام لا يستحق ضربة جزاء الكاميرا خادعة

كشف أمير عادل، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة عن حقيقة حدوث التحام بينه وبين أحمد رمضان بيكهام مدافع النادي الأهلي واستحقاقه الحصول على ضربة جزاء في لقاء اليوم بين الفريقين. الحصول على ضربة جزاء في لقاء اليوم بين الفريقين. وأكد أمير عادل في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الكرة كانت مجرد التحام عادي يحدث في كرة القدم وبيكهام لا يستحق ضربة جزاء". يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الكرة كانت مجرد التحام عادي يحدث في كرة القدم وبيكهام لا يستحق ضربة جزاء". وتابع:"شاهدت الكرة في الاعادات بعد اللقاء والكاميرا خادعة والالتحام كان طبيعيًا".

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