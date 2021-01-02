امير عادل يكشف موقفه حال تلقيه عروضًا من الأهلي والزمالك

كشف أمير عادل، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة موقفه حال تلقيه عروضاً من الأهلي والزمالك. وأكد أمير عادل في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الأهلي والزمالك ناديين كبيرين واي لاعب يتمنى الانضمام إليهما ولكن تركيزي حاليا مع وادي دجلة". ناديين كبيرين واي لاعب يتمنى الانضمام إليهما ولكن تركيزي حاليا مع وادي دجلة". وتابع:"تركيزي مع دجلة وطموحي الانضمام لمنتخب مصر والاثبات للجميع انني لاعب جيد".

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