علق أمير عادل، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة على تعادل فريقه اليوم أمام النادي الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز.
وأكد أمير عادل في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "وادي دجلةتفوق على الأهلي في لقاء اليوم بالروح العالية التي تعاهدنا عليها قبل اللقاء".
وتابع:"وادي دجلة خطط لخطف ثلاث نقاط من الأهلي واقتربنا من حسم المباراة ولكن لم نوفق".
كانت هذه تفاصيل خبر أمير عادل: تفوقنا على الأهلي بالروح ودجلة خطط للفوز باللقاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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