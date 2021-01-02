علق أحمد بلال، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقًا، على مقارنة مصطفى محمد، مهاجم فريق الكرة بنادي الزمالك، بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي.
وأكد أحمد بلال في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسينعلى قناة "النهار": "من يقارن مصطفى محمد برونالدو، كلام عيب وميصحش وعيب ولا يمكن أن يتم مقارنة الثنائي".
وتابع: "هناك أنباء تقول بأن مصطفى محمد لا يشارك في تدريبات الزمالك وهذا الأمر أيضًالا يصح، لأن اللاعب المحترف لا يمكن أن يتصرف بتلك التصرفات".
وأشار: "من تمرد على الأهلي تم الاستغناء عنه مهما كان حجمه في الفريق ومثال على ذلك رمضان صبحي وإبراهيم سعيد وحسام حسن".
وأتم: "طالما مصطفى محمد متمسك بالرحيل فيجب على الزمالك تركه ليرحل وعدم التمسك به بسبب عدم تمسك اللاعب بالنادي وقيامه بالتمرد".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد بلال: مقارنة مصطفى محمد بـ رونالدو "كلام مصاطب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.