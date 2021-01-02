أحمد بلال: تعاقد الأهلي مع واتر بواليا "عامل زي البطيخة"

علق أحمد بلال، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقًا، على تعاقد النادي الأهلي مع واتر بواليا، مهاجم نادي الجونة، لمدة 4 سنوات.
وأكد أحمد بلال في تصريحات عبر برنامج "نمبروان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "تعاقد النادي الأهلي مع واتر بواليا عامل زي البطيخة متعرفش هيبقى كويس ولا لا".
وتابع: "الأهلي تعاقد مع واتر بواليا من خلال مستواه مع الجونة ولكن محدش يعرف هيعمل أيه مع الأهلي".
وأتم: "واتر بواليا من أفضل اللاعبين في الوقت الجاري وأتمنى أن يكون إضافة قوية إلى صفوف النادي الأهلي".
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