أحمد بلال: تعاقد الأهلي مع واتر بواليا "عامل زي البطيخة"

علق أحمد بلال، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقًا، على تعاقد النادي الأهلي مع واتر بواليا، مهاجم نادي الجونة، لمدة 4 سنوات.

وأكد أحمد بلال في تصريحات عبر برنامج "نمبر

وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "تعاقد النادي الأهلي مع واتر بواليا عامل زي البطيخة متعرفش هيبقى كويس ولا لا".

وتابع: "الأهلي تعاقد مع واتر بواليا من خلال مستواه مع الجونة ولكن محدش يعرف هيعمل أيه مع الأهلي".

وأتم: "واتر بواليا من أفضل اللاعبين في الوقت الجاري وأتمنى أن يكون إضافة قوية إلى صفوف النادي الأهلي".