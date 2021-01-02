أشاد محمد عبدالواحد، المدرب العام لفريق الكرة بنادي وادي دجلة، بمستوى أمير عادل، لاعب دجلة الحالي. وأكد محمد عبدالواحد في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الزمالك خسر خدمات أمير عادل فهو لاعب جيد وما يقدمه مع دجلة ليس مستواه كاملا ولكن انتظروا منه المزيد". الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الزمالك خسر خدمات أمير عادل فهو لاعب جيد وما يقدمه مع دجلة ليس مستواه كاملا ولكن انتظروا منه المزيد". وأتم: "وادي دجلة قدم مباراة قوية أمام الأهلي ونجح في تهديد مرمى الأهلي في أكثر من كرة، ونجحنا في السيطرة على مراكز القوى للأهلي وعلى رأسهم محمد شريف".

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب وادي دجلة: الزمالك خسر أمير عادل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.