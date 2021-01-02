الدوري السعودي | مهاجم الاتفاق يُفسر سبب الخسارة أمام الوحدة

أعرب المغربي وليد أزارو مهاجم فريق الاتفاق عن أسفه عقب خسارة فريقه أمام الوحدة 2/1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دوري المحترفين السعودي).
وقال أزارو في تصريحات تلفزيونية للقناة السعودية الرياضية، إن سبب خسارة فريقه يرجع للفرص العديدة التي تم إهدارها خاصة في الشوط الثاني.
وأضاف أزارو: “تكتل لاعبي الوحدة في المنطقة الدفاعية صعب علينا المهمة ولكن اضعنا العديد من الفرص وكان علينا ترجمتها إلى أهداف”.
وتجمد رصيد الاتفاق عند 17 نقطة في المركز 17 نقطة في المركز السادس، فيما يحتل الوحدة المركز الخامس برصيد 18 نقطة.
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