الدوري السعودي | اكتساح العين برباعية يُسعد مدرب أبها

أبدى التونسي عبد الرزاق الشابي المدير الفني لفريق أبها، سعادته بالفوز على العين 4 / 2، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دوري المحترفين السعودي).

وقال الشابي عقب المباراة في تصريحات تلفزيونية للقناة السعودية الرياضية، إن الفوز كان مُهمًا للغاية بالنسبة لفريقه، بعد أن خسر في المباراتين الماضيتين أمام كل من ضمك والوحدة”.

وأضاف المدرب التونسي أن فريقه حاول استغلال فتح العين لخطوطه خلال المواجهة، مما مكن أبها من صناعة الفرص وتسجيل الأهداف، موضحًا أن فريقه حالفه التوفيق في تلك المواجهة.

ورفع أبها رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد العين عند عشر نقاط في المركز الخامس عشر (قبل الأخير).