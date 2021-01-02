الدوري السعودي | حارس الوحدة ينسى الأخطاء أمام أهمية هزيمة الاتفاق

أكد عبد الله العويشر حارس مرمى فريق الوحدة، على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب الاتفاق 2 / 1، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دوري المحترفين السعودي).

وقال العويشر في تصريحات لقناة”السعودية الرياضية” عقب المباراة، إن تحقيق النقاط الثلاث هو الأمر الأهم رغم الأخطاء التي إرتكبها زملاؤه.

وأضاف حارس الوحدة: “‏لازالت لدينا بعض الأخطاء و النواقص ونسعى لتصحيحها لأننا نطمح لأشياء أكبر في الفترة المقبلة”.

وعن مواجهة الفتح في المرحلة المقبلة، وهو الفريق الذي لعب له سابقا،أبدى العويشير ثقته في أن فريقه سيتعامل جيدًا مع تلك المباراة التي يعتبرها مواجهة خاصة بالنسبة له.

ورفع الفوز رصيد نادي الوحدة إلى النقطة 18 في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند الرصيد ذاته من النقاط في المركز السادس.