الدوري الاماراتي | إدواردو يُنقذ شباب الاهلي دبي من خسارة مؤكدة أمام الوصل

قاد البرازيلي كارلوس إدواردو فريقه شباب الأهلي لإقتناص تعادل صعب من أرض مضيفه الوصل 2 2/، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الثانية عشر من دوري الخليج العربي الإماراتي.
وأنهى الوصل الشوط الأول متقدمًا بهدفين سجلهما جواو فيجويريدو في الدقيقتين الثالثة و14، لكنه عاني من النقص العددي عقب طرد لاعبه عبد الرحمن صالح في الدقيقة الثامنة بعد تدخل قوي على ماجد حسن لاعب شباب الأهلي.
ومع بداية الشوط الثاني أنتفض شباب الأهلي ونجح في إدراك التعادل بهدفي إدواردو في الدقيقتين 49 و.56
ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن، فيما يحتل الوصل المركز التاسع بنفس الرصيد من النقاط.
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