اخبار الجزائر | مدرب نصر حسين داي يُهدد بالرحيل

ألمح نذير لكناوي المدير الفني لفريق نصر حسين داي، إلى رحيله عن تدريب الفريق وذلك عقب الخسارة أمام وفاق سطيف صفر / 1، اليوم الجمعة، في مباراة مؤجلة من المرحلة الخامسة للدوري الجزائري.

ويحتل نصر حسين داي المركز الثامن عشر برصيد ثلاث نقاط، جمعها من ثلاثة تعادلات وثلاث هزائم.

وأكد لكناوي في تصريحات للإذاعة الجزائرية عقب نهاية المباراة أمام وفاق سطيف، أن مشكلة فريقه أعمق من الجانب الفني والبدني، موضحًا أن هناك فارق كبير فيما يقدمه اللاعبون خلال التدريبات وأدائهم اثناء المباريات الرسمية.

وأضاف: ” مرة أخرى تلقينا هدفًا بطريقة ساذجة مثلما كان الأمر في المباريات الماضية”.

وتابع: “أمام وفاق سطيف كنا حاضرين في الشوط الأول أما في الشوط الثاني فلم نظهر أي رد فعل وحتى التغييرات التي اجريناها لم تأت بالجديد”.

وأوضح لكناوي: ” للمرة الأولى أعيش مثل هذه الوضعية، سأجتمع مع المسؤولين وسنرى ما هو الأفضل لمصلحة الفريق. كنت قررت المغادرة الأسبوع الماضي، لكنهم طلبوا مني البقاء والمواصلة، لكن أعتقد أنه حان الوقت لاتخاذ القرار المناسب الذي يخدم نصر حسين داي بالدرجة الأولى“.

واعترف لكناوي، أن نصر حسين داي بحاجة إلى ضخ دماء جديدة، في إشارة إلى رغبته في ترك منصبه رغم تأكيده في نفس الوقت على ان المشوار الحالي للفريق لا يستدعي بالضرورة استبدال الجهاز الفني.