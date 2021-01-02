فاصل اعلاني | تشيلسي يُحقق أرباحًا جيدة في السنة المالية 2020

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي أنه حقق أرباحًا بلغت 32,5 مليون جنيه إسترليني (44,4 مليون دولار) عن السنة المالية المُنتهية في 30 يونيو 2020 رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتعكس الأرقام تأثير التوقف القسري للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الفائت بين مارس ويونيو بسبب الجائحة حيث انخفض إجمالي الإيرادات من 446,7 مليون جنيه إسترليني إلى 407,4 مليون.

أدى ذلك أيضًا الى انخفاض العائدات من البث التلفزيوني وتذاكر المباريات بمقدار 17,6 مليون و12,2 مليون تواليًا.

إلا أن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم بعدما حل رابعًا والفائض الذي حققه بفضل “بيع بعض اللاعبين” ساعد النادي على تحقيق أرقام إيجابية.

كما ساهم الأنخفاض في تكاليف أيام المباريات بسبب تأجيلها في تعويض جزء من الخسائر.

وخاض تشيلسي مبارياته الأربع الأخيرة على أرضه في الدوري بعد استئناف المنافسات الموسم الفائت إضافة الى بعض الموجهات في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، خلف أبواب مُوصدة، إلا أن غالبيتها ستدرج في السنة المالية للعام 2021.

وانخفضت الإيرادات التجارية أيضًا بمقدار 9,5 مليون جنيه مع إغلاق الأنشطة في ملعب ستامفورد بريدج ومحيطه في الأيام العادية بسبب الوباء.

كما استثمر النادي اللندني بقيمة 93,7 مليون جنيه في الفريق خلال السنة المالية 2020، والتي تضمنت إعادة التفاوض بشأن تجديد عقود لاعبين حاليين.

مع ذلك، فإن القيمة المالية لصفقات التعاقدات الصيفية الضخمة مع الألمانيين كاي هافيرتز وتيمو فيرنر وحارس المرمى السنغالي إدوارد ميندي وبن تشيلويل، فهي غير مدرجة في السنة المالية لعام 2020 كونها أبرمت جميعها بعد 30 يونيو.

وقال مدير النادي بروس باك في حديث عبر الموقع الرسمي للبلوز “على غرار العديد والعديد من الأندية في جميع أنحاء العالم، كان للوباء تأثير كبير على إيرادات تشيلسي”.

وتابع “لكن ذلك دليل على قوة واستقرار إدارتنا المالية حيث كان النادي قادرًا على تحقيق أرباح في السنة المالية الماضية”.

وقال باك إن هناك جو من التفاؤل والإيجابية حول النادي على الرغم من أنه على أرض الملعب حصد أربع نقاط فقط في مبارياته الخمس الأخيرة.

ويستضيف تشلسي الأحد فريق مانشستر سيتي في قمة المرحلة السابعة عشرة وهو متأخر بسبع نقاط عن المتصدر وحامل اللقب ليفربول في المركز السادس.

وأكد باك أنه “على الرغم من تأثير كوفيد، ظلت تدفقات الإيرادات قوية، وفريقنا يتطور على أرض الملعب والنادي في وضع جيد لمواصلة النمو عندما تعود كرة القدم للعمل كما كانت سابقًا، وهو وقت نتطلع إليه جميعًا”.