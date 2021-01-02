جوارديولا يكشف عن غيابات مانشستر سيتي في قمة الدوري الانجليزي أمام تشيلسي

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي اليوم الجمعة إن خمسة لاعبين في الفريق الأول أصيبوا بفيروس كورونا ولن يشاركوا في مباراة تشيلسي بالدوري الانجليزي الممتاز مطلع الأسبوع.

وبسبب زيادة حالات الإصابة بالعدوى بين اللاعبين وأفراد الطاقم في مانشستر سيتي اضطر النادي إلى التقدم بطلب إلى رابطة الدوري الممتاز لتأجيل مباراته على ملعب إيفرتون يوم الإثنين كما أغلق سيتي ملعب التدريب ضمن اجراءات احترازية.

وقال النادي الأسبوع الماضي إن المهاجم جابرييل جيسوس والمدافع كايل ووكر أصيبا بفيروس كورونا لكن جوارديولا رفض الكشف عن أسماء “اللاعبين الثلاثة البارزين الآخرين” الذين سيغيبون عن مباراة الأحد.

وقال جوارديولا للصحفيين “الدوري الممتاز لا يسمح لنا بالكشف عن الأسماء لكنكم ستعرفون غدًا.

“كان لدينا ما يكفي من لاعبين لمواجهة إيفرتون وكنا نرغب في خوض المباراة لكن في يوم المباراة ومع ظهور المزيد من الحالات أبلغنا رابطة الدوري الممتاز وتحدثت شخصيًا عبر الهاتف إلى (مدرب إيفرتون) كارلو أنشيلوتي لشرح الموقف.

“قبل يوم أجرينا اتصالات لمعرفة الاحتمالات المتوقعة وحجم المخاطر، لكن تم الآن تطهير ملعب التدريب بالكامل ونأمل أن تأتي جميع الاختبارات التالية سلبية للجميع”.

وعاد سيتي إلى التدريبات يوم الأربعاء بعد تطهير شامل لملعب التدريب.

وكشف فرانك لامبارد مدرب تشيلسي أيضًا عن حالتين إيجابيتين في النادي لكنه قال إن الثنائي المصاب ليس من ضمن اللاعبين.