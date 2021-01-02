يورجن كلوب يؤكد استعداد ليفربول لاستكمال الموسم دون تأجيل

دعا يورجن كلوب مدرب ليفربول رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى عدم تعليق المنافسات لإحتواء انتشار فيروس كورونا قائلًا إن الاجراءات الصحية المتبعة حاليًا تضمن حماية البطولة.

وكان سام آلارديس مدرب وست بروميتش ألبيون طالب في وقت سابق بإيقاف الدوري مؤقتًا بعد الكشف عن أرتفاع الحالات الإيجابية لأرقام قياسية في أسبوع.

وبسبب هذه الزيادة الكبيرة تأجلت مباراة إيفرتون مع مانشستر سيتي يوم الإثنين وأيضًا مباراة توتنهام على ملعبه أمام فولهام قبل يومين.

وقال كلوب إنه سيتفهم قرار إيقاف البطولة إذا دعت الضرورة لذلك لكنه أكد على أهمية الدور الذي قد تلعبه كرة القدم في هذا التوقيت الصعب للجميع.

وأبلغ الصحفيين قبل مواجهة ساوثامبتون يوم الإثنين “أتفهم وجود مخاوف لكننا نبذل كل ما في وسعنا للحفاظ على سلامة اللاعبين وأعتقد أن البطولة يمكن أن تستمر في الوضع الحالي.

“الناس ترغب في مشاهدة المباريات والفرق تتبع إجراءات العزل والحماية المطلوبة وتتدرب في أماكن خاصة بها ولذلك أطالب باستمرار البطولة.

“لكني لست متخصصًا وأحترم أي قرارات ستصدر في الأسابيع المقبلة”.