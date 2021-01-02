الامارات | 6 أسباب حسمت الفوز لخورفكان أمام الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسباب حسمت الفوز لخورفكان أمام الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق خورفكان إحدى أهم نقاط الفوز حين تخطى عقبة الفجيرة وهو بمثابة ست نقاط، أول من أمس، في الجولة 12 لدوري الخليج العربي، حيث فاز على أرض الأخير 2-1، رغم تقدم الفجيرة. وحسمت ستة أسباب الفوز لخورفكان، الذي رفع نقاطه إلى 11 مقابل سبع للفجيرة، ليتقدم أكثر إلى منطقة الأمان. ومن الأسباب الستة، فشل مدرب الفجيرة غوران في حل المشكلة الدائمة التي يتعرض لها الفريق، وهي عدم الحفاظ على تقدمه بالنتيجة في مباريات عديدة، حيث يتقدم ثم يخسر، كما لم تسعفه التغييرات التكتيكية في الخروج ولو بنقطة التعادل.

وثاني هذه الأسباب، مباغتة خورفكان لمضيفه مع بداية الشوط الثاني، بهجمات متتالية، شهدت هدفين في أول ست دقائق، ما تسبب في إرباك كبير لدفاع الفجيرة.

واعتمد خورفكان كذلك على التركيز العالي في معظم دقائق المباراة، خصوصاً حين توالت هجمات الفجيرة في نهاية اللقاء. وعانى الفجيرة من ضياع فرص محققة، أبرزها للسويدي صامؤيل. وشهد اللقاء أيضاً استعادة لاعب خورفكان، البرازيلي ريكاردو منديز، مستواه الفني الذي تميز به، وظهر نجماً للمباراة من خلال الهجمات الخطرة التي قادها، وأسهمت بصناعة هدف، إضافة إلى تسجيل هدف الفوز من وضع صعب. وتأثر الفجيرة كذلك بخروج لاعبه العراقي محمد مصطفى للإصابة.

الأسباب الـ6

1- الفجيرة لا يحافظ على تقدمه في معظم المباريات.

2- مباغتة خورفكان للفجيرة بهدفين في ست دقائق.

3- تركيز عال جداً لعب به فريق خورفكان.

4- ضياع فرص محققة من لاعبي الفجيرة.

5- تألق كبير للاعب خورفكان مينديز بصناعة هدف وتسجيل آخر.

6 - تأثر الفجيرة بخروج العراقي محمد مصطفى للإصابة.

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