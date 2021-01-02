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الامارات | 10 أسماء بارزة في كرة القدم تنتهي عقودها في 2021

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حميد نعمان - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت سوق الانتقالات الشتوية رسمياً في أوروبا مع بداية يناير الجاري من العام الجديد 2021، ومعه سيكون «الميركاتو» الحالي والمقبل ساخنين بالنظر إلى وزن الأسماء الكبيرة التي تنتهي عقودها الصيف المقبل، وبات بإمكانها التفاوض بشكل حر مع أي نادٍ بدءاً من الشهر الجاري. وعلى رأس هؤلاء النجوم، صاحب الكرات الذهبية الست، وقائد فريق ، الأرجنتيني ليونيل ، إلى جانب أسماء كبيرة أخرى على غرار قائد المدافع المخضرم والشهير سيرجيو راموس، وأيضاً نجم مان سيتي، إريك غارسيا، ومدافع البايرن ألبا، وأسماء أخرى نلقي الضوء على أبرز 10 منها في القائمة التالية:

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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