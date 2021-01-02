الامارات | 10 أسماء بارزة في كرة القدم تنتهي عقودها في 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أسماء بارزة في كرة القدم تنتهي عقودها في 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت سوق الانتقالات الشتوية رسمياً في أوروبا مع بداية يناير الجاري من العام الجديد 2021، ومعه سيكون «الميركاتو» الحالي والمقبل ساخنين بالنظر إلى وزن الأسماء الكبيرة التي تنتهي عقودها الصيف المقبل، وبات بإمكانها التفاوض بشكل حر مع أي نادٍ بدءاً من الشهر الجاري. وعلى رأس هؤلاء النجوم، صاحب الكرات الذهبية الست، وقائد فريق برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى جانب أسماء كبيرة أخرى على غرار قائد ريال مدريد المدافع المخضرم والشهير سيرجيو راموس، وأيضاً نجم مان سيتي، إريك غارسيا، ومدافع البايرن ألبا، وأسماء أخرى نلقي الضوء على أبرز 10 منها في القائمة التالية:

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