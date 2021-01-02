الامارات | النسخة التاسعة لدوري قفز الحواجز تنطلق اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن النسخة التاسعة لدوري قفز الحواجز تنطلق اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق صباح اليوم على ميدان منتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي منافسات دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز في نسخته التاسعة، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، ورعاية لونجين، ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، تحت إجراءات احترازية كاملة من فيروس «كورونا».
ويتألف الموسم من 14 أسبوعاً للدوري والبطولات المحلية، وتستضيفها: أندية منتجع الفرسان الرياضي، نادي أبوظبي للفروسية، نادي العين للفروسية والرماية والغولف، نادي الشارقة للفروسية، مركز الإمارات للفروسية، نادي دبي للبولو والفروسية، ونادي تراث الإمارات - بوذيب، وثماني بطولات دولية جميعها من فئة النجمتين، وتنظمها أندية ومراكز الفروسية في أبوظبي ودبي والشارقة والعين.
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