الامارات | الشامسي يقود بني ياس للفوز على الظفرة بأسرع هدف في تاريخ «السماوي»

شكرا لقرائتكم خبر عن الشامسي يقود بني ياس للفوز على الظفرة بأسرع هدف في تاريخ «السماوي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل لاعب فريق بني ياس، سلطان الشامسي، أسرع هدف في تاريخ مشاركات «السماوي»، وثالث أسرع هدف في دوري الخليج العربي لكرة القدم، ليسهم في قيادة فريقه للفوز 3-1 على ضيفه الظفرة في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس، على استاد الشامخة ضمن الجولة 12 من المنافسة. وبهذا الفوز رفع أصحاب الأرض رصيده إلى 23 نقطة، محافظاً على المركز الرابع، بينما تجمدت نقاط الظفرة عند 15.

واحتاج الشامسي إلى 18 ثانية فقط ليهز شباك حارس مرمى الظفرة خالد السناني عقب هجمة منظمة، ليصبح هدفه أيضاً الأسرع في الموسم الحالي، وثالث أسرع هدف في تاريخ الدوري، بعد هدف لاعب الشباب (سابقاً)، البرازيلي اديلسون في شباك الوحدة عام 2013 الذي جاء بعد 11 ثانية، وهدف لاعب الوصل خليفة عبدالله في مرمى دبا في عام 2012 بعد 13 ثانية. وشكل الهدف المبكر صدمة لمعنويات الضيوف الذين تعقدت مهمتهم قبل الدخول في أجواء اللقاء، إذ تلقت شباكهم هدفاً ثانياً في الدقيقة 21 بواسطة سهيل النوبي، في حين أضاف البرازيلي بيدرو المعار من الظفرة لبني ياس الهدف الثالث، بينما سجل البديل سعيد الكثيري هدف الظفرة الوحيد في الدقيقة 65 الذي انتهت عليه المواجهة.

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